Czym zajmują się dzieci Maryli Rodowicz? Jej córka to prawdziwa kopia mamy

Maryla Rodowicz dziś świętuje swoje 75 urodziny. Prawdziwa legenda polskiej estrady, choć jest laureatką wielu nagród muzycznych, pytana o swoje największe życiowe osiągnięcie bez zawahania odpowiada - dzieci, których gwiazda ma trójkę! Kim są? Jak się okazuje, piosenkarka ma prawdziwe powody do dumy, choć nie do końca poszły w ślady słynnej mamy. Jej córka to prawdziwa kopia artystki.

Zobacz także: Maryla Rodowicz opowiada krok po kroku jak wyglądał u niej przebieg koronawirusa. Opowiedziała nam o najcięższych objawach

Maryla Rodowicz: dzieci. Kim są synowie i córka piosenkarki?

Maryla Rodowicz ma trójkę dzieci, 38-letnią Katarzynę i 41-letniego Jana - owoce związku z Krzysztofem Jasińskim, oraz 33-letniego Jędrzeja, syna drugiego męża piosenkarki Andrzeja Dużyńskiego, z którym aktualnie się rozwodzi. Jak się okazuje, w trudnych chwilach to właśnie w swoich pociechach gwiazda znajduje największe oparcie.

Starszy syn Maryli Rodowicz ma smykałkę do interesów. Jan zainwestował w firmę, która buduje domy z drewna. Młodszy z początku miał zapędy muzyczne, a jego pasją była perkusja. Jak widać odziedziczył coś zarówno po mamie, jak i tacie. Choć Jędrzej interesuje się handlem nieruchomościami ma też artystyczną stronę duszy - myślał o zostaniu reżyserem, a także zajmuje się fotografią. Za to Katarzyna kocha konie i ma własną stajnię, do tego jest jednym z najlepszych ekspertów w psychologii koni w Europie. Co więcej to naprawdę wykapana mama, a podobieństwo między nimi jest wręcz uderzające! Same oceńcie...

Jan, syn Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego ma 41 lat.

East News

Jedyna córka Maryli Rodowicz, Katarzyna, jest bardzo podobna do swojej mamy. Zgadzacie się?

East News

Najmłodszy syn Maryli Rodowicz to 33-letni Jędrzej, owoc jej małżeństwa z Andrzejem Dużyńskim.