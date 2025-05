Piotr Radecki był cenionym gitarzystą, który przez lata zdobywał uznanie na polskiej scenie muzycznej. Znany był przede wszystkim ze współpracy z Marylą Rodowicz oraz z zespołem Feel, z którym występował na najważniejszych scenach muzycznych w kraju. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła fanami i współpracownikami artysty

Żałobę po stracie muzyka wyraziła Maryla Rodowicz, która w mediach społecznościowych napisała poruszający wpis. Piotr Radecki przez lata towarzyszył artystce jako gitarzysta koncertowy, wspierając ją swoim talentem podczas licznych występów.

Zaangażowanie i kunszt Piotra Radeckiego doceniła również grupa Feel, z którą przez długi czas współpracował. To właśnie lider zespołu, Piotr Kupicha, poinformował o śmierci muzyka za pośrednictwem mediów społecznościowych. W poruszającym wpisie wspominał Radeckiego jako bliskiego przyjaciela i niezwykle oddanego członka zespołu.

Piter… ta informacja nas powaliła. Odszedł w nocy do domu pana nasz fantastyczny gitarzysta Piotr Radecki. Chorował, ale zawsze jest nadzieja, zawsze! Za młodo! To, co robiłeś na koncertach, to jak grałeś! Dziękuję ci za godziny spędzone przy piątce! A jedwabna niejedyny numer, przy którym płaczę. Twoje solo zawsze będzie przypominać mi o tobie jakim byłeś człowiekiem i jaki mistrzem gitary byłeś! Małe piwo już na górze. Spoczywaj w pokoju! Siły dla bliskich. Miałeś tam ogromne wsparcie

napisał na Instagramie Piotr Kupicha