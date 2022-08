Martyna Wojciechowska znika z telewizji. Ma za sobą wyjątkowo trudny czas!

Pomaganie kobietom i opowiadanie o ich niezwykłych losach to pasja Martyny Wojciechowskiej. Nam dziennikarka zdradza, na co jej fundacja przeznaczyła blisko 1,5 mln złotych oraz czy jej pierścionek zaręczynowy ma moc. Wywiadu, jak się okazało wczoraj, udzieliła nam dosłownie tuż przed ślubem. Ale do samego końca postanowiła być tajemnicza... Spotykamy się z okazji pierwszej rocznicy założenia Fundacji Unaweza, tuż przed startem 12. edycji programu „Kobieta na krańcu świata”. Martyna Wojciechowska (46) popija kawę za kawą – jest na nogach od świtu, a czeka ją jeszcze wiele spotkań. Ma na sobie (podobnie jak wszyscy z jej fundacji) koszulkę z napisem „I am Enough”, co znaczy „Jestem wystarczająca”. Chce, żeby kobiety przestały dążyć do perfekcji, żeby zaczęły się akceptować i wzajemnie wspierać. Zastanawiam się, czy Martyna pozwoli mi obejrzeć swój pierścionek zaręczynowy z meteorytu. Podobno ma dla niej symboliczne znaczenie… Zobacz także: Martyna Wojciechowska potrącona przez samochód! Szokujące zachowanie kierowcy. W sieci pojawiło się nagranie! Czy koronawirus mocno namieszał w twoim życiu? Kiedy wybuchła pandemia, mieliśmy nagrane odcinki z Bangladeszu i Ghany, właśnie miałam lecieć do Indonezji, Japonii i dalej w świat. Wykupiliśmy bilety lotnicze na wyjazdy do 12. sezonu programu „Kobieta na krańcu świata” dla całej ekipy. Jednego dnia trzeba było wszystko anulować! Na tamtym etapie zastanawialiśmy się, czy nasz program w ogóle ma sens. Na początku wszyscy byliśmy przestraszeni, chyba każdy bał się o przyszłość. Czym był program telewizyjny wobec takich wyzwań? Przecież to nie jest artykuł pierwszej pomocy! Jednak w końcu uznaliśmy, że trzeba działać, bo przecież „Kobieta na krańcu świata” to coś więcej niż tylko kolejny...