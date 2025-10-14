Martyna Wojciechowska nagrodzona Medalem KEN! Mocne wyróżnienie za edukację i wsparcie młodzieży

Martyna Wojciechowska znienacka podzieliła się radosną nowiną. Gratulacje spływają z całej Polski
Martyna Wojciechowska została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienie wręczono 13 października w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podróżniczka została doceniona za działania na rzecz dzieci i młodzieży w ramach fundacji Unaweza i programu "Młode Głowy", wspierającego zdrowie psychiczne młodych osób.
Uroczystość wręczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej odbyła się 13 października w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Ministerstwo za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania — dla osób, które inspirują, edukują i wspierają rozwój innych poprzez swoją działalność. Medal Martynie Wojciechowskiej wręczyła ministra Barbara Nowacka.
Martyna Wojciechowska pochwaliła się odznaczeniem
Martyna Wojciechowska została odznaczona Medalem KEN za działania na rzecz dzieci i młodzieży. W szczególności doceniono jej wkład w edukację emocjonalną oraz promocję zdrowia psychicznego. Dziennikarka i podróżniczka aktywnie angażuje się w projekty społeczne, których celem jest budowanie świadomości i empatii wśród młodego pokolenia.
Z ogromną radością i wzruszeniem chcę się z Wami podzielić wiadomością, że zostałam uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej!
Dla mnie edukacja to coś znacznie więcej niż tylko zdobywanie wiedzy. To uczenie się, jak lepiej rozumieć siebie i innych, jak rozwijać empatię i zdobywać odwagę, by zmieniać świat na lepsze. (...) Dziękuję wszystkim, którzy wspierają tę misję i każdego dnia pokazują młodym ludziom, że warto otwarcie mówić o tym, co naprawdę ważne
Warto przypomnieć, że pod koniec lata Martyna Wojciechowska przekazała radosną nowinę swoim fanom. Podróżniczka zaskoczyła wszystkich podczas festiwalu w Sopocie.
Martyna Wojciechowska w projekcie "Młode Głowy"
Projekt "Młode Głowy" to ogólnopolski program edukacyjny poświęcony zdrowiu psychicznemu, poczuciu własnej wartości i sprawczości wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywa została stworzona przez fundację Unaweza, założoną przez Martynę Wojciechowską. W ramach programu przeprowadzono badania dotyczące kondycji psychicznej młodych osób, ich samooceny oraz poczucia wpływu na własne życie. Programowi towarzyszyła także kampania edukacyjna "Otwarcie o zdrowiu psychicznym".
Fundacja Unaweza realizuje różnorodne działania profilaktyczne i edukacyjne, skierowane nie tylko do młodzieży, ale również do rodziców i nauczycieli. Celem tych inicjatyw jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów psychicznych młodych osób oraz identyfikacja barier, które utrudniają uzyskanie pomocy psychologicznej. Fundacja dąży do normalizacji korzystania ze wsparcia psychologicznego i przełamywania społecznych tabu związanych z sięganiem po pomoc.
Od października 2023 r. fundacja Unaweza prowadzi także program profilaktyczny „Godzina dla Młodych Głów”. Projekt ten powstał jako odpowiedź na pogłębiający się kryzys psychiczny wśród młodzieży i zakłada comiesięczne lekcje w szkołach poświęcone tematyce zdrowia psychicznego.
W pierwszym roku pilotażu do udziału zgłosiło się 1500 szkół. W drugiej edycji, realizowanej w 2024 r., liczba zaangażowanych placówek wzrosła ponad dwukrotnie — do ponad 4000. To świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu inicjatywy w polskich szkołach.
