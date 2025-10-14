Martyna Wojciechowska nagrodzona Medalem KEN! Mocne wyróżnienie za edukację i wsparcie młodzieży

Uroczystość wręczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej odbyła się 13 października w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Ministerstwo za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania — dla osób, które inspirują, edukują i wspierają rozwój innych poprzez swoją działalność. Medal Martynie Wojciechowskiej wręczyła ministra Barbara Nowacka.

Martyna Wojciechowska pochwaliła się odznaczeniem

Martyna Wojciechowska została odznaczona Medalem KEN za działania na rzecz dzieci i młodzieży. W szczególności doceniono jej wkład w edukację emocjonalną oraz promocję zdrowia psychicznego. Dziennikarka i podróżniczka aktywnie angażuje się w projekty społeczne, których celem jest budowanie świadomości i empatii wśród młodego pokolenia.

Z ogromną radością i wzruszeniem chcę się z Wami podzielić wiadomością, że zostałam uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej! napisała na Instagramie.

Dla mnie edukacja to coś znacznie więcej niż tylko zdobywanie wiedzy. To uczenie się, jak lepiej rozumieć siebie i innych, jak rozwijać empatię i zdobywać odwagę, by zmieniać świat na lepsze. (...) Dziękuję wszystkim, którzy wspierają tę misję i każdego dnia pokazują młodym ludziom, że warto otwarcie mówić o tym, co naprawdę ważne dodała.

Warto przypomnieć, że pod koniec lata Martyna Wojciechowska przekazała radosną nowinę swoim fanom. Podróżniczka zaskoczyła wszystkich podczas festiwalu w Sopocie.

Martyna Wojciechowska w projekcie "Młode Głowy"

Projekt "Młode Głowy" to ogólnopolski program edukacyjny poświęcony zdrowiu psychicznemu, poczuciu własnej wartości i sprawczości wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywa została stworzona przez fundację Unaweza, założoną przez Martynę Wojciechowską. W ramach programu przeprowadzono badania dotyczące kondycji psychicznej młodych osób, ich samooceny oraz poczucia wpływu na własne życie. Programowi towarzyszyła także kampania edukacyjna "Otwarcie o zdrowiu psychicznym".

Fundacja Unaweza realizuje różnorodne działania profilaktyczne i edukacyjne, skierowane nie tylko do młodzieży, ale również do rodziców i nauczycieli. Celem tych inicjatyw jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów psychicznych młodych osób oraz identyfikacja barier, które utrudniają uzyskanie pomocy psychologicznej. Fundacja dąży do normalizacji korzystania ze wsparcia psychologicznego i przełamywania społecznych tabu związanych z sięganiem po pomoc.

Od października 2023 r. fundacja Unaweza prowadzi także program profilaktyczny „Godzina dla Młodych Głów”. Projekt ten powstał jako odpowiedź na pogłębiający się kryzys psychiczny wśród młodzieży i zakłada comiesięczne lekcje w szkołach poświęcone tematyce zdrowia psychicznego.

W pierwszym roku pilotażu do udziału zgłosiło się 1500 szkół. W drugiej edycji, realizowanej w 2024 r., liczba zaangażowanych placówek wzrosła ponad dwukrotnie — do ponad 4000. To świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu inicjatywy w polskich szkołach.

