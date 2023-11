Dziś pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka, który zginął w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno w niedzielę, 18 sierpnia. Wiadomość o zaginięciu producenta filmowego a prywatnie męża Agnieszki Woźniak-Starak, a następnie o jego śmierci wstrząsnęła światem show-biznesu i nie tylko. Wiele osób, które znały Piotra Woźniaka-Staraka nie może pogodzić się z jego odejściem. Znajomi i przyjaciele od kilku dni wspominali go w swoich postach w social mediach, a teraz do tego grona dołączyła Martyna Wojciechowska. Gwiazda zwróciła się też do żony Piotra, Agnieszki Woźniak-Starak.

Reklama

Martyna Wojciechowska żegna Piotra Woźniaka-Staraka

Martyna Wojciechowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie przejmujący wpis o Piotrze Woźniaku-Staraku. Wspomniała o jego działalności zawodowej, a także napisała o pogrzebie.

Zawsze ceniłam ludzi z wizją i pasją. Piotr Woźniak-Starak taki był, tworzył bez wątpienia niezwykłe filmy doceniane na całym świecie. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb. Producent, ale też mąż, syn… Dla Jego Bliskich to bardzo trudny dzień. Zachowajmy ciszę - napisała Martyna Wojciechowska

Podróżniczka zwróciła się też do Agnieszki Woźniak-Starak, z którą łączy się w bólu i doskonale wie, co dziennikarka przeżywa.

Agnieszko, znam uczucie straty osoby Najbliższej. Moje szczere kondolencje - napisała Martyna Wojciechowska.

W 2016 roku Martyna Wojciechowska przeżyła śmierć swojego byłego partnera i ojca swojej córeczki, Jerzego Błaszczyka. Nigdy nie ukrywała, że był to dla niej cios.

Uważam, że nie należy dzieciom mówić o śmierci w metaforyczny sposób. Trzeba nazwać rzecz po imieniu. Użyć słów, które opisują ten stan. (...) To był pierwszy raz, kiedy płakałam przy Marysi jak nigdy wcześniej - mówiła Martyna Wojciechowska w "Gali".

Piotr Woźniak-Starak zginął w wieku 39 lat

EastNews

Piotr Woźniak-Starak zginął w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno