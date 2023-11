Podróżniczka, która właśnie zakończyła bijący rekordy oglądalności 9. sezon programu „Kobieta na krańcu świata” w TVN, po raz pierwszy zdecydowała się wystąpić w reklamie ze swoją córką. Kiedy padła taka propozycja, Martyna Wojciechowska najpierw skonsultowała ją z Marysią. Razem ustaliły, że pieniądze przekażą na budowę hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci Świetlikowo w Tychach. To nie pierwszy wspólny projekt obu dziewczyn.

Kilka dni temu na rynku pojawiła się ich najnowsza książka - „Zwierzaki Świata cz. 3”. Widać, że Marysia podąża śladami swojej mamy - wspina się, jeździ na nartach, podróżuje, pisze książki a także... angażuje w pomoc innym.

"Świetlikowo to miejsce magiczne i bliskie naszemu sercu; od początku wspieramy jego działalność. W takich chwilach wiem, po co jest popularność. Żeby pomagać innym! A Marysia? Ona przed kamerą zachowywała się tak swobodnie, że z wrażenia to ja zapomniałam swojej kwestii", mówi Martyna Wojciechowska.