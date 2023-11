Martyna Wojciechowska, która 18 lat temu prowadziła pierwszą edycję "Big Brothera", po latach wróci do programu! Czyżby gwiazda TVN zdecydowała się dołączyć do grona nowych prowadzących reality-show?

To jest program, który jest wielką przygodą, który jest niezwykłym doświadczeniem, który bardzo wiele uczy. Bo to bardzo rozwija warsztat- pracować na żywo z tak nieobliczalną materią jaką są ludzie to jest zawsze wielkie wyzwanie - kilka miesięcy temu Martyna Wojciechowska komentowała powrót "Big Brothera".