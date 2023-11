Igor Jakubowski to uczestnik poprzedniej edycji "Big Brothera". Bokserowi udało się dotrzeć aż do finału, jednak ostatecznie nie zgarnął głównej nagrody w wysokości 100 tysięcy złotych. Mimo tego Igor zyskał coś jeszcze cenniejszego. To właśnie w programie "Big Brother" poznał bowiem swoją ukochaną, Angeliką.

Igor Jakubowski był obecny podczas pierwszego odcinka nowej edycji show TVN7. Na jego Instagramie pojawił się też obszerny wpis na ten temat. Padło wiele mocnych słów... Czy Igor przesadził? Oceńcie sami!

Igor Jakubowski komentuje nową edycję "Big Brothera"

Igor Jakubowski był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników poprzedniej edycji "Big Brothera". Bokser nie bał się wyrażać własnych opinii, które nie zawsze spotykały się z akceptacją widzów oraz współmieszkańców domu Wielkiego Brata. Tak było również tym razem. Wpis, który pojawił się na Instagramie Igora, wywołał bowiem lawinę komentarzy. Niektórzy internauci nie zostawili na celebrycie suchej nitki.

Nie rozumiem tylko dlaczego do Polskiej edycji @bigbrother.tvn7 bierze aż tylu obcokrajowców ... Brak Polaków w Polsce? Pokrycie z pierwszą nasza edycją.

Schemat się powtarza, a spodziewałem się czegoś zupełnie nowego. No cóż pożyjemy zobaczymy ❗❗❗ Tutaj manipulacja już w pierwszym odcinku, i powierzchowne ocenianie siebie nawzajem po 10 min . Słabo, no ale jak to mówią eksperyment. Wolę być widzem @bigbrother.tvn7 - napisał Igor Jakubowski.

Jak już wspomnieliśmy ten wpis nie spotkał się z pozytywnym odbiorem.

- Igor nie znam większego chama i prostaka od ciebie. Skorzystaj ze znajomego psychiatry, bo jest ci pilnie potrzebny. I nie bądź taki butny, bo nigdy nie wiadomo co może się zdarzyć - Moze nie są Polakami 100 proc. Ale mieszkają w Polsce i uwaga:mówią lepiej po Polsku niz Ty Igorze! ???? - Zapomniałeś dodać że za twojej edycji wpuścili jeszcze: rasistę/ dwóch, chamów z trzech, no I homofobów ....marny ten twój post - piszą internauci.

Nie zabrakło jednak osób, które stanęły po stronie Igora.

- 100% prawdy! Nawet zadanie na "dzień dobry" takie, jak u nas - "od najatrakcyjniejszych do tych najmniej atrakcyjnych". Trochę żenada... A tutaj biorąc pod uwagę, że jest tam Natalia i Bliźniaczki, to ustawianie niezła manipulacja ???? - napisała między innymi koleżanka Igora z poprzedniej edycji, Klaudia Marchewka - Igor 100procent racji.. Dla mnie ta edycja nie wnosi nic nowego.. Poza tym nie ma ani jednego przystojniaka.. Jak w poprzedniej ;) - dodali internauci.

A wy co uważacie o nowej edycji "Big Brothera"? Zgadzacie się z opinią Igora?

13 września wystartowała nowa edycja show TVN7

Igor ma prawo krytykować program?

