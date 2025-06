W lutym tego roku Martyna Wojciechowska przeżyła ogromny dramat. To właśnie wtedy zmarł jej ukochany tata, Stanisław Wojciechowski. Teraz, w Dzień Ojca, gwiazda TVN opublikowała poruszający wpis, w którym go wspomina. Trudno powstrzymać łzy.

Martyna Wojciechowska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd TVN. Podróżniczka od lat prowadzi wielki hit stacji "Kobieta na krańcu świata". Martyna Wojciechowska ma ogromne grono fanów, którzy mogą śledzić jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie za pośrednictwem Instagrama dzieli się z nimi swoimi radościami i troskami. W lutym Martyna Wojciechowska poinformowała o śmierci swojego taty. Od tamtej chwili minęło zaledwie kilka miesięcy, a dziś w Dzień Ojca gwiazda TVN uczciła pamięć taty.

Martyna nie ukrywa, że wiele zawdzięcza swojemu tacie. Jej słowa poruszają do łez.