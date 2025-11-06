Adoptowana córka Martyny Wojciechowskiej, Kabula, od lat mieszka w Tanzanii. Kiedy jednak w kraju doszło do niepokojących zamieszek, wśród fanów podróżniczki pojawił się strach o bezpieczeństwo dziewczyny. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne pytania i komentarze dotyczące jej sytuacji. Martyna Wojciechowska postanowiła przerwać milczenie, by uspokoić zaniepokojonych obserwatorów.

Martyna Wojciechowska ma adoptowaną córkę

Martyna Wojciechowska poznała Kabulę w 2017 roku, kiedy realizowała w Tanzanii reportaż poświęcony tamtejszej kulturze. Spotkanie to okazało się przełomowe, podróżniczka zdecydowała się wówczas adoptować dziewczynę. Rok później, we wrześniu 2018 roku, Kabula po raz pierwszy odwiedziła Polskę i razem z Martyną pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Niedawno Wojciechowska pochwaliła się w mediach społecznościowych, że jej córka ukończyła studia prawnicze i zdała wszystkie egzaminy końcowe.

Kabula już po egzaminach na swoich studiach prawniczych. Teraz czeka na wyniki i... odwiedza miejsce, które jest niezwykle bliskie jej sercu - Tanga House w Mwanzie. To właśnie tutaj (...) wybudowaliśmy wyjątkowy dom (...). Powstała bezpieczna przystań, w której mogą się uczyć, rozwijać i dorastać w atmosferze akceptacji i troski napisała Wojciechowska.

Fani Martyny Wojciechowskiej martwią się o Kabulę

W obliczu obecnej sytuacji w Tanzanii wielu fanów Martyny Wojciechowskiej zaczęło dopytywać o zdrowie i bezpieczeństwo Kabuli. Podróżniczka postanowiła w końcu zabrać głos w sprawie i uspokoić zaniepokojonych internautów.

Mimo trudności w komunikacji, z uwagi na odcięcie sieci, dostałam od Kabuli informację, że jest cała i zdrowa i w bezpiecznym miejscu. Jesteśmy w kontakcie napisała na Instagramie.

Niedługo potem Martyna Wojciechowska opublikowała zdjęcia Kabuli i podziękowała fanom za zainteresowanie i troskę.

Kabula prosiła, żebym podziękowała Wam za troskę i słowa wsparcia. I za wszystkie wiadomości! przekazała fanom.

