Fani martwią się o Kabulę. Martyna Wojciechowska zabrała głos
Po niepokojących doniesieniach z Tanzanii wśród fanów Martyny Wojciechowskiej pojawił się strach o bezpieczeństwo jej adoptowanej córki, Kabuli. W mediach społecznościowych zaczęły mnożyć się pytania i spekulacje, dlatego podróżniczka postanowiła zabrać głos.
Adoptowana córka Martyny Wojciechowskiej, Kabula, od lat mieszka w Tanzanii. Kiedy jednak w kraju doszło do niepokojących zamieszek, wśród fanów podróżniczki pojawił się strach o bezpieczeństwo dziewczyny. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne pytania i komentarze dotyczące jej sytuacji. Martyna Wojciechowska postanowiła przerwać milczenie, by uspokoić zaniepokojonych obserwatorów.
Martyna Wojciechowska ma adoptowaną córkę
Martyna Wojciechowska poznała Kabulę w 2017 roku, kiedy realizowała w Tanzanii reportaż poświęcony tamtejszej kulturze. Spotkanie to okazało się przełomowe, podróżniczka zdecydowała się wówczas adoptować dziewczynę. Rok później, we wrześniu 2018 roku, Kabula po raz pierwszy odwiedziła Polskę i razem z Martyną pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Niedawno Wojciechowska pochwaliła się w mediach społecznościowych, że jej córka ukończyła studia prawnicze i zdała wszystkie egzaminy końcowe.
Kabula już po egzaminach na swoich studiach prawniczych. Teraz czeka na wyniki i... odwiedza miejsce, które jest niezwykle bliskie jej sercu - Tanga House w Mwanzie. To właśnie tutaj (...) wybudowaliśmy wyjątkowy dom (...). Powstała bezpieczna przystań, w której mogą się uczyć, rozwijać i dorastać w atmosferze akceptacji i troski
Fani Martyny Wojciechowskiej martwią się o Kabulę
W obliczu obecnej sytuacji w Tanzanii wielu fanów Martyny Wojciechowskiej zaczęło dopytywać o zdrowie i bezpieczeństwo Kabuli. Podróżniczka postanowiła w końcu zabrać głos w sprawie i uspokoić zaniepokojonych internautów.
Mimo trudności w komunikacji, z uwagi na odcięcie sieci, dostałam od Kabuli informację, że jest cała i zdrowa i w bezpiecznym miejscu. Jesteśmy w kontakcie
Niedługo potem Martyna Wojciechowska opublikowała zdjęcia Kabuli i podziękowała fanom za zainteresowanie i troskę.
Kabula prosiła, żebym podziękowała Wam za troskę i słowa wsparcia. I za wszystkie wiadomości!
