Od kilku dni polskie media żyją przede wszystkim sprawą Buddy oraz tragicznej śmierci wokalisty Liama Payne'a. Niestety, przygnębiających doniesień pojawiło się jeszcze więcej, bowiem Martyna Wojciechowska zdecydowała się opowiedzieć o przykrej stracie. Wszystko rozegrało się na jej oczach. "Chciałam wierzyć, że to wszystko się nie dzieje" - wyznała.

Choć w mediach działa od dawna, największą popularność zyskała za sprawą programu "Kobieta na krańcu świata", który od 2009 roku możemy oglądać na antenie TVN. Martyna Wojciechowska dała się poznać jako kobieta odważna, ciekawa innych kultur i przede wszystkim - o wielkim sercu. Mimo iż o jej życiu osobistym wiadomo niewiele, internauci szanują jej prywatność i pozwalają jej dzielić się ważniejszymi momentami na własnych zasadach.

Tym razem na instagramowym profilu podróżniczki pojawił się druzgocący wpis, który porusza do łez. W czasie, gdy cały świat żyje tragiczną śmiercią Liama Payne'a, w życiu Martyny wybiła przykra rocznica. Dokładnie 20 lat temu przeżyła wypadek, z którego ona sama cudem wyszła cało. Wówczas jednak straciła swojego oddanego przyjaciela - Rafała Łukasiewicza. Zdarzenie miało miejsce na Islandii, gdzie Martyna wraz z ekipą kręciła kolejny odcinek programu "Misja Martyna". W rocznicę śmierci tragedii podróżniczka wróciła pamięcią do tego dnia.

Była noc z 17 na 18 października 2004 roku. Realizowaliśmy odcinek programu ''Misja Martyna'' na Islandii, było późno, padało, kierowca wpadł w poślizg, dachowaliśmy. RAFAŁ ŁUKASZEWICZ, mój przyjaciel, operator kamery, kochający mąż, tata dwójki wspaniałych bliźniaków, wtedy zaledwie trzyletnich, umierał na moich oczach, a ja chciałam wierzyć, że to wszystko się nie dzieje. Rafał nie przeżył. Drugi operator WITEK SZCZEPAN był w stanie ciężkim. Ja miałam złamany kręgosłup i na wiele miesięcy zostałam unieruchomiona, a lekarze powtarzali mi, że już nigdy nie wrócę do pełnej sprawności, do swojego życia sprzed wypadku

Była noc z 17 na 18 października 2004 roku. Realizowaliśmy odcinek programu ''Misja Martyna'' na Islandii, było późno, padało, kierowca wpadł w poślizg, dachowaliśmy. RAFAŁ ŁUKASZEWICZ, mój przyjaciel, operator kamery, kochający mąż, tata dwójki wspaniałych bliźniaków, wtedy zaledwie trzyletnich, umierał na moich oczach, a ja chciałam wierzyć, że to wszystko się nie dzieje. Rafał nie przeżył. Drugi operator WITEK SZCZEPAN był w stanie ciężkim. Ja miałam złamany kręgosłup i na wiele miesięcy zostałam unieruchomiona, a lekarze powtarzali mi, że już nigdy nie wrócę do pełnej sprawności, do swojego życia sprzed wypadku

Całe zdarzenie odcisnęło bolesne piętno na Martynie Wojciechowskiej. Jak wspomniała, długo nie mogła pogodzić się ze stratą bliskiej osoby. Podróżniczka zdradziła, że po tragicznym wypadku obiecała sobie jedną rzecz, której trzyma się do dziś.