Martyna Wojciechowska szczerze wyznała również, co podoba jej się w Przemku najbardziej. Wygląda na to, że urzekł ją niemal wszystkim!

– Ma ogromny dystans do siebie i do świata, do tego gigantyczne poczucie humoru, co bardzo lubię w mężczyznach i zawsze to podkreślałam. A przede wszystkim mamy wspólne pasje i łączy nas wiele wypraw na kraniec świata, przez co mamy wiele tematów do rozmów zawodowych i nie tylko