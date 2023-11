Martyny Wojciechowskiej nikomu przedstawiać nie trzeba, ale jak się okazuje, początki jej kariery nie były łatwe. Zadebiutowała, mając zaledwie 19 lat i początkowo była modelką TVN-u. W 1998 roku zaczęła pracować jako współprowadząca programu „Automaniak”, co wywołało spory szok. Teraz Martyna Wojciechowska szczerze przyznaje, że zetknęła się z wieloma stereotypami i „wszyscy próbowali jej udowodnić, że kobieta nie nadaje się do tej pracy”. Co jeszcze zdradziła? Zobaczcie materiał wideo!

Martyna Wojciechowska od zawsze pasjonuje się autami

East News

Martyna Wojciechowska swoją karierę rozpoczęła w wieku 19 lat

