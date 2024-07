Martyna Wojciechowska jest na okładce najnowszego kwietniowego numeru "Urody Życia". Dziennikarka i podróżniczka pokazała się w bardzo odważnym looku, bo bez stanika - w modnej teraz dżinsowej kurtce. Widać kawałek biustu Martyny co bardzo przyciąga wzrok :).

Zobaczcie sami okładkę z Wojciechowską. Seksowna?

W miesięczniku znajdziecie wywiad z Martyną Wojciechowską, która odzyskała stery nad swoim życiem po serii przykrych wydarzeń.

Wydawało mi się, że nie jestem w stanie wynurzyć się na powierzchnię, bo zalewa mnie kolejna fala -choroba, śmierć bliskiej osoby, wypadek. Los dal mi ważną lekcję. Musiałam się zatrzymać i poprzekładać priorytety. Ale nie można do końca życia tego analizować. Ważne jest to, co teraz. A teraz ważni są Marysia, rodzice, grono przyjaciół i nowa praca - spełnienie marzeń - powiedziała w wywiadzie Wojciechowska.