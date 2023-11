Reklama

Martyna Wojciechowska to kobieta, która sporo w swoim życiu przeszła, spełniła wiele swoich marzeń, przeżyła mnóstwo przygód, a do tego osiągnęła wiele sukcesów. Jeśli myślicie, że wiecie o niej wszystko, to koniecznie obejrzyjcie nasze urodzinowe wideo z ciekawostkami o Martynie! Dowiecie się z niego m.in., że w pewnym momencie swojej kariery podróżniczka była najbardziej hejtowaną polską gwiazdą! Jak trudno w to uwierzyć!

Martyna Wojciechowska świętuje dzisiaj swoje 44. urodziny!

Dziennikarka i podróżniczka związana jest teraz z kolegą ze stacji TVN Przemkiem Kossakowskim.