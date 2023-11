Nie żyje pani Justyna, 34-letnia uczestniczka ostatniego odcinka "Nasz nowy dom". Kobieta zmarła na raka. Osierociła dwie córeczki - Wiktorię i Amelię. Ekipa programu dwa miesiące temu miała okazję wyremontować jej mieszkanie, które kupiła tuż po rozwodzie z mężem. Pani Justyna miała niezwykłe plany na przyszłość. Opowiedziała o nich Martyna Kupczyk, architektka, która na planie zżyła się z uczestniczką.

O chorobie pani Justyna dowiedziała się cztery lata temu. W trakcie walki z nowotworem, który okazał się złośliwy, rozwiodła się z mężem. Na pierwszą rozprawę przyszła już po chemioterapii. Nosiła perukę. Martyna Kupczyk w rozmowie z Party.pl powiedziała, że na pierwszy rzut oka u pani Justyny nie było widać, że choruje. Tryskała energię, uśmiechem... Gwiazda programu zdradziła nam również, że w tak trudnych chwilach kobieta myślała o innych chorych, których czynnie wspierała:

Powiem szczerze, że jak się poznałyśmy, to nie wiedziałam, że Justyna nosiła perukę. Nie czuło się, że choruje, miała ogromną wolę walki, chciała wygrać z chorobą. Wiedziała, jak ważne jest wsparcie w tak trudnych chwilach, piękne było to, że ona pomagała innym chorym dziewczynom, mówiła na nie „onkosiostry”. Chciała trzymać je za ręce, być blisko. Co więcej - chciała nawet urządzić warsztaty dla kobiet walczących z rakiem, pokazać, że mimo trudności, potrafią cieszyć się z życia.