Martyna Gliwińska stanęła w obronie Jarosława Bieniuka po filmie "Nic się nie stało". Pokazała wymowne zdjęcie!

Po emisji filmu „Nic się nie stało” na antenie TVP w sieci zawrzało. Kontrowersyjny temat afery pedofilskiej pokazany w dokumencie i apele reżysera do znanych osób, aby powiedziały, co tak naprawdę działo się w „Zatoce Sztuki” sprawił, że gwiazdy zareagowały mocnymi wpisami publikowanymi w mediach społecznościowych. Jedną z osób, które w debacie po emisji filmu wymienił Sylwester Latkowski był Jarosław Bieniuk, który prosi, aby nie łączyć go z aferą:

W związku z emisją filmu "Nic się nie stało" oświadczam, że jako ojciec czwórki dzieci zdecydowanie potępiam zachowania przedstawione w filmie Sylwestra Latkowskiego. Jestem przekonany, że rzeczywiście stałem się ofiarą niektórych osób przedstawionych w filmie. Stoję jednak na stanowisku, że to stosowne instytucje mające w pieczy porządek prawny uprawnione są do oceny i roztrzygania tych kwestii. Całą moją wiedzę, choć nie taką, jakiej oczekiwał by Sylwester Latkowski, przekazałem Prokuraturze Rejonowej w Sopocie i tamtejszemu Sądowi Rejonowemu, gdzie dochodzę swojego dobrego imienia. To jedyne instytucje, które są uprawnione by być powiernikami moich wiadomości.

W obronie byłego partnera stanęła też Martyna Gliwińska, która zamieściła na Instastories wymowne zdjęcie. Zobaczcie sami!

Martyna Gliwińska o dowodach z filmu "Nic się nie stało" Sylwestra Latkowskiego!

Martyna Gliwińska w nawiązaniu do całej sprawy zamieściła zdjęcie jednej ze stron w książce z wymownym cytatem Debbie Ford:

Musimy wniknąć w ciemność, żeby mogło narodzić się światło.

To nie pierwszy raz kiedy była partnerka piłkarza staje w jego obronie. Podczas afery z kwietnia 2019 roku, kiedy to 28-letnia modelka Sylwia Sz. oskarżyła go o gwałt Martyna Gliwińska również zabrała głos i broniła Jarosława Bieniuka.

