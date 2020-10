Martyna Gliwińska w poruszającym wpisie: "Byłam przerażona. Cała ciąża była dla mnie koszmarem" 

Martyna Gliwińska w bardzo szczerym wpisie na Instagramie wspomina czas, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży i zdradziła, dlaczego wspiera Strajk Kobiet. Była partnerka Jarosław Bieniuka nie ukrywa, że jest oburzona orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Zobaczcie wpis Martyny Gliwińskiej!

Martyna Gliwińska już od ponad pół roku spełnia się w roli mamy. Syn Jarosława Bieniuka i jego byłej partnerki przyszedł na świat w marcu tego roku - chłopiec otrzymał piękne imię Kazik. Teraz Martyna Gliwińska opublikowała w sieci wpis, w którym opisuje jak zareagowała, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży i jakie rady wówczas usłyszała.

W dalszej części wpisu była partnerka Jarosława Bieniuka zdradziła, dlaczego teraz wspiera Strajk Kobiet.

Dziś kobiety nie walczą o to by móc usuwać ciąże ! Nie walczą o to by zabijać nienarodzone dzieci ! Jak czytam tego typu komentarze to otwiera mi się nóż w kieszeni ... KOBIETO! Chodzi o to, żebyś MIAŁA PRAWO DO DECYDOWANIA O SOBIE ⚡️❗️Jak dziś się poddasz to jutro zabronią Ci wchodzenia do autobusu, w którym jest mężczyzna... bo do tego to prowadzi ! 200 lat do tyłu. 🤦🏼‍♀️ Wstyd, że trzeba to jeszcze tłumaczyć. Wstyd, że w tym okropnym dla ŚWIATA czasie, gdy wszyscy się izolują by zwalczać wirusa, który ZABIJA, my w Polsce musimy protestować w tłumach na ulicach i narażać tym zdrowie. WSTYD! Jestem zawstydzona a zarazem dumna z tych wszystkich osób, które walczą o PRAWA KOBIET! Dziękuję. Walczę i ja.

✌🏻&❤️&⚡️- czytamy na Instagramie.