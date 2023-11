Była partnerka Jarosława Bieniuka skomentowała ostatnie doniesienia dotyczące zatrzymania sportowca. Były piłkarz i Gliwińska byli parą przez prawie trzy lata. W połowie ubiegłego roku okazało się, że ich związek to już przeszłość.

Teraz, kiedy kilka dni temu okazało się, że Jarosław Bieniuk został zatrzymany prze policję w związku z podejrzeniem pełnienienia przestępstwa, Martyna Gliwińska postanowiła stanąć w obronie byłego partnera. Co mówi o Bieniuku?

Martyna Gliwińska w rozmowie z Faktem przyznaje, że nie wierzy, że Jarosław Bieniuk mógł skrzywdzić kobietę, która oskarża go o gwałt. Gliwińska jest pewna, że jej były partner jest niewinny.

Zawsze stanę murem za Jarosławem. Jesteśmy wciąż bliskim przyjaciółmi i znam go od podszewki. Jeżeli ma to jakieś znaczenie to ręczę, że cała ta fatalna sytuacja to nic innego jak nieudolna próba wyłudzenia. Jarek jest ostatnią osobą stającą do kłótni i zdolną do agresji, to nie w jego stylu, on unika takich sytuacji- powiedziała w rozmowie z dziennikiem.