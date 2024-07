Co jakiś czas w mediach powraca temat wagi Ewy Farnej. Gwiazda sama szczerze przyznaje, że przestała już zwracać uwagę na to, co mówią inni o jej figurze i zwyczajnie je to, na co ma ochotę. Takie podejście do życia podoba się nie tylko jej fanom, ale przyczyniło się też do znalezienia nowej miłości.

Reklama

Zobacz: Kim jest i jak wygląda nowy chłopak Farnej?

Jak donosi "Show", nowy chłopak Farnej, Martin Chobot, zakochał się w niej głównie za sprawą krągłych kształtów. Ewa zdradziła, że Martin uwielbia jej ciało i nie chce żeby cokolwiek w sobie zmieniała.

Mój chłopak uwielbia zaokrąglone kształty - powiedziała Ewa.

Dowodem na to, mają być zdjęcia pary z rozdania Czeskich Słowików, na których to Martin czule obejmował Farną za... pupę.

Zobacz: Ewa Farna coraz grubsza!

Zobacz także

Reklama

Ewa Farna i Martin Chobot na Czeskich Słowikach: