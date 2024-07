Problem z dodatkową masą ciała Ewy Farnej urósł już niemal do rangi narodowej. Przekonaliśmy się o tym wczoraj, podczas "Tańca z gwiazdami". Młoda wokalistka gościła w programie, gdzie zaprezentowała singiel promujący jej nową płytę "EWAkuacja". Farna ubrana w złotą sukienkę w cekiny i czarne buty na wysokim obcasie (najprawdopodobniej z nowej kolekcji Zary) sprawiły, że Ewa znów wyglądała na delikatnie otyłą.



Zanim jednak do występu w show doszło, Ewa gościła w "Dzień Dobry TVN". Znany z kąśliwych uwag Andrzej Sołtysik, zapytał gwiazdę wprost na nadmiar kilogramów. W odpowiedzi usłyszał:



- Nie, nie przytyłam. Zmieniam się, jak każda nastolatka. Rozmiar mi się nie zmienił. Stanik mi się zmienił, ale to z innego powodu -

odpowiedziała Ewa Farna.



Czy wy też widzicie coś negatywnego w tym, że gwiazda - idolka nastolatek zamiast obsesyjnie odchudzać się, jest sobą i w pełni akceptuje swoje ciało i (ewentualną) nadwagę?

