1 z 5

Paparazzi przyłapali Martę Żmudę-Trzebiatowską i jej męża w jednym z osiedlowych sklepów w Warszawie. Para na zakupach wydała prawie 300 złotych, jednak nie to zwróciło naszą największą uwagę. Zauważyliśmy, że Kamil Kula nosi w portfelu... zdjęcie aktorki. Warto również zwrócić uwagę na to, że ukochany nie pozwolił dźwigać Marcie ciężkiej torby z zakupami i sam zaniósł jej do domu.

A jak prezentowała się Marta Żmuda-Trzebiatowska? Gwiazda postawiła na luz i wygodę - do sklepu wybrała się w szarych spodniach dresowych.

Zobacz także: Kamil Kula- kim jest mąż Marty Żmudy- Trzebiatowskiej?