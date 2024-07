Biust Marty Wierzbickiej jest chyba najpopularniejszym biustem w Polsce. Wszystko dlatego, że aktorka chętnie opowiadała o nim w wywiadach prasowych i telewizyjnych, nazywając go wulgarnie "wielkimi kur***i". Gwiazda twierdziła, że jest on za duży i gdyby miała możliwość, chętnie by go zmniejszyła.

Reklama

Teraz aktorka wypoczywa nad polskim morzem, gdzie wrzuca gorące zdjęcia. Jedno z nich, na którym Wierzbicka jest w kostiumie kąpielowym, zwróciło szczególną uwagę jednego z fanów. Zauważył on bowiem, że biust Wierzbickiej jest mniejszy, czego nie omieszkał napisać w komentarzu:

Marta, twój biust ginie w oczach - jestem zawiedziony :( Twój wierny fan Karol.

Marta jeszcze nie odpowiedziała. Ale gdy kilka dni temu Wierzbicka wrzuciła na swój profil na Facebooku zdjęcia z sesji, jednym z pierwszych pytań fanów było: „Ale po co ten biust zmniejszyła?". Czy rzeczywiście Marta zdecydowała się na taki krok? Czy to tylko kwestia doboru biustonosza? Oceńcie sami, czy widać różnicę!

Zobacz także

#baltyk #snapchatmtttttm #snapchat #szczescie #slabozzasiegiem #sorry Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Marta Wierzbicka (@mtttttm)

17 Lip, 2015 o 6:45 PDT