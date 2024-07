Marta Wierzbicka dzięki rozbieranej sesji dla "Playboya" zaczęła funkcjonować w show-biznesie na nowych prawach. Trzecioligowa celebrytka wskoczyła do grona najgorętszych wschodzących gwiazd i regularnie zapraszana jest do udziału w branżowych przedsięwzięciach. Ostatnio aktorka została bohaterką cyklu "#mojeklasyki" marki Reebok.

Akcja ma na celu pokazywać codzienne życie i pasje znanych osób, którym w życie wchodzą w sportowych butach. Marta siebie podsumowała takimi słowami:

Na co dzień działam w Internecie - piszę swojego bloga i nagrywam vlogi. #mojeklasyki to fajna akcja, które idealnie wpasowała się w to co robię czyli opowiadanie o swoim życiu. Przy essentialu miałam okazję pokazać rzeczy, bez których nie jestem w stanie się obejść.