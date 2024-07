Marta Wierzbicka na fali popularności rozbieranej sesji w "Playboyu" stara się podtrzymywać zainteresowanie wokół swojej osoby. Cennym narzędziem jest Instagram, na którym celebrytka publikuje mnóstwo zdjęć, które, tak jak ostatnia fotka w blond peruce, przyciągają uwagę internautów. Przypomnijmy: Marta Wierzbicka zrobiła sobie grzywkę. Wygląda jak Barbie

Nasze porównanie do słynnej lalki chyba nie przypadło aktorce do gustu. W odpowiedzi Marta na swoim koncie umieściła kolejne zdjęcie w blond czuprynie, ale tym razem swojego... ojca. Musimy przyznać, że tata Wierzbickiej w takiej fryzurze prezentuje się równie efektownie, co jego córka! ;-) Fotkę celebrytka opatrzyła następującym komentarzem:

Tatuś tez wyglada jak blond barbie?! #afterparty - czytamy pod zdjęciem.

Porównajcie sami - Marta i jej tata w blond puklach. Podobni?

