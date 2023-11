Marta Wierzbicka należy do tego grona gwiazd, które ukrywa swoje prywatne życie, nie chwali się partnerami czy dziećmi. Do tej pory aktorka znana z serialu "Na Wspólnej" jeszcze nigdy nie pochwaliła się na Instagramie, by była zakochana, aż do teraz! Marta Wierzbicka właśnie opublikowała zdjęcie, które mówi wszystko i nie zostawia żadnych wątpliwości - w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy.

Marta Wierzbicka pokazała partnera

Już w czerwcu "Super Express informował, że Marta Wierzbicka ma nowego partnera. Aktorka miała być "zakochana po uszy" w tajemniczym Janku. Tabloid dowiedział się również, czym zajmuje się partner Marty.

U jej boku pojawił się przystojny Janek. Znają się od kilku miesięcy, ale dopiero od niedawna przestali się ukrywać. Chłopak pracuje w branży PR i jest menedżerem – informował "Super Express".

Jakby tego było mało, w lipcu Marta Wierzbicka pokazała obrączkę, budząc podejrzenia swoich fanów, że jest już po ślubie. Okazuje się, że Marta Wierzbicka faktycznie jest zakochana! Dopiero teraz zdecydowała się opublikować romantyczne zdjęcie z ukochanym. Na fotografii aktorka całuje wysokiego brunetka. Nie widać jednak jego twarzy, więc można podejrzewać, że mężczyzna chce zostać osobą prywatną.

To jest to - podpisała zdjęcie aktorka.

Znajomi i fani gwiazdy szczerze gratulują parze. Zdjęcie skomentowały m.in. Zosia Ślotała i Maffashion, które nie kryły swojego zachwytu. Fani natomiast pisali:

Wooow???? Ty tak wyglądasz ostatnio, ze zdecydowanie służy Ci ktoś/coś obok! Pięknie ❤️

Myślicie, że Marta zacznie teraz chętniej wstawiać fotki z ukochanym?

Marta Wierzbicka pokazała obrączkę na palcu już w lipcu tego roku

Marta Wierzbicka jest zakochana!

