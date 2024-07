Marta Wierzbicka przez kilka lat prowadziła swojego bloga, na którym pokazywała jak wygląda jej prywatne życie. Jak sama gwiazda serialu "Na Wspólnej" zdradziła, nie był to blog modowy a lifestyle'owy, a na stronie pojawiało się "mydło i powidło". Zobacz: Wierzbicka o blogu: Mydło i powidło

Niestety, Wierzbicka na jakiś czas porzuciła pisanie i zajęła się swoją karierą. W rozmowie z lifestylenewseria.pl celebrytka przyznaje jednak, że na blogu znowu zaczną pojawiać się nowe posty.

- Miałam taki moment, że musiałam zdecydować, co jest dla mnie najważniejsze. A najważniejszy jest dla mnie teatr, to, żeby pracować, kształcić się w pewnym sensie i nabierać doświadczenia. Na pewien okres musiałam zrezygnować z bloga, ale wracam. Cały czas jestem na innych social mediach, także istnieję, nie zginęłam- powiedziała Wierzbicka i zdradziła przy okazji o czym będzie pisać. Jak zwykle, lifestyle'owo, na luzie. To, co mnie zainspiruje, to wstawię, jakieś zdjęcia ze spaceru, na pewno też jakieś nowe przepisy będą, bo ostatnimi czasy też sporo gotowałam. także mam kilka sprawdzonych, fajnych przepisów.