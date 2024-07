11 z 16

Już w poniedziałek odbędzie się wielki finał programu Top Model. Po raz pierwszy udział mogli wziąć również mężczyźni, a jeden z nich, Michał Baryza dostał się finału. Oprócz niego o nagrodę główną walczą Osi Osuenhe Ugonoh i Marta Sędzicka. Przypomnijmy: Znamy finałową trójkę Top Model. Nie obyło się bez dramatów

W programie dużo emocji wzbudzała właśnie Marta, która jest bardzo pewna siebie i zna swoją wartość. Oprócz tego, że modelka interesuje się modelingiem to czynnie uprawia sport. Na siłowni pojawia się 6 razy w tygodniu, a kiedyś trenowała pływanie i lekkoatletykę. Jej świetną formę można było zaobserwować już od pierwszych odcinków lub przy bardziej wymagających sesjach.

W programie dała się poznać jako silna i świadoma swojej wartości modelka nastawiona na sukces. Nigdy niczego nie udawała i zawsze mówiła to, co myśli dlatego czasami dochodziło do scysji między nią a pozostałymi uczestnikami. Jednak zawsze brała do serca wszelkie porady i starała się korygować niedoskonałości. Dlatego też kilkukrotnie udało jej się wygrać zadania postawione w show.

