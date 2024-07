Pamiętacie jeszcze jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek ostatniej edycji "Top Model" - Martę Sędzicką? Choć modelka wciąż pracuje w swoim zawodzie, nie pojawia się już tak często na salonach, jak kiedyś. Zobacz: Marta Sędzicka z przystojnym chłopakiem na pokazie mody

Reklama

Na szczęście fani mogą zobaczyć co się u niej dzieje, na jej Instagramie. Przedwczoraj pojawiła się tam fotka, gdzie Sędzicka prezentuje swoją nową fryzurę. Modelka zdecydowała się wrócić do naturalnego koloru włosów, czyli ciemnego blondu. My jesteśmy na tak!

Czekamy teraz na pierwsze wyjście Marty w nowej fryzurze!

Zobacz: Sędzicka nie dała się polubić w Top Model. W Project Runway zachowuje się jeszcze gorzej



Reklama

Marta jako blondynka: