Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" wspólnie prowadzą hodowlę szkockich krów. Obowiązków w gospodarstwie nie brakuje, nawet w okresie letnim, który jest dla farmera pracowitym czasem. Jak dzieli się obowiązkami z żoną? To może Was zaskoczyć.

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub kościelny, a niedługo po wielkim wydarzeniu, wybrali się w spóźnioną podróż poślubną do Norwegii. Tam cieszyli się malowniczymi widokami fiordów i odrobiną spokoju. O ten trudno w ich gospodarstwie, zwłaszcza latem.

Paweł Bodzianny nie ukrywał jednak, że praca to jego pasja i nie traktuje jej jak obciążenie.

Ja to lubię robić. To jest taka moja aktywność fizyczna, że zamiast jeździć bezcelowo rowerem, to jeżdżę wokół pastwisk i patrzę, czy wszystko jest pod kontrolą, czy nic nie trzeba zrobić. To jest spokojny okres dla nas. Nie mam produkcji roślinnej, są tylko same pastwiska — właśnie dlatego tej pracy nie jest tak dużo, jak rolnicy, którzy uprawiają rośliny - opowiadał w rozmowie z Plejadą.