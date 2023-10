W pierwszej edycji "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie narzekaliśmy na nudę. Zderzenie tak wielu mocnych charakterów musiało doprowadzić temperaturę do wrzenia. Kiedy Marta pojawiła się w programie początkowo nie widziała w kim ulokować swoje uczucia. Była zainteresowana zarówno Maćkiem jak i Łukaszem oraz... Adamem! Niezdecydowanie uczestniczki doprowadziło do konfliktu. Adam w rozmowie z nami odniósł się do tej spiny oraz przedstawił sprawę ze swojego punktu widzenia. Koniecznie posłuchajcie, co nam zdradził.

