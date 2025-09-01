W poniedziałek 1 września 2025 roku nowa pierwsza dama Marta Nawrocka niespodziewanie zjawiła się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Wolanowie, niewielkiej miejscowości koło Radomia. 39-letnia żona Karola Nawrockiego przyciągnęła uwagę nie tylko swoją obecnością, ale również emocjonalnym przemówieniem, którym zwróciła się do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Cała Polska mówiła o tym, co się wydarzyło w tej małej szkole, ale na tym nie koniec. Marta Nawrocka zdecydowała się opublikować ten wpis! Co napisała?

Reklama

Wzruszające słowa Marty Nawrockiej. To przesłanie usłyszała cała Polska

Podczas oficjalnej części uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, Marta Nawrocka wystąpiła z przemówieniem skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jej słowa były nie tylko pełne wsparcia, ale także głębokiego przesłania:

Życzę wam, aby ten rok szkolny był dla was czasem rozwijania swoich pasji i talentów, odkrywania świata. Wam, drodzy nauczyciele, życzę dużo cierpliwości i niegasnącej satysfakcji zawodowej. A nam, rodzicom, życzę dużo radości i dumy z każdego dnia, kiedy nasze dzieci będą zdobywać nowe umiejętności. - przytoczył słowa pierwszej damy 'Super Express'

Po zakończeniu oficjalnej części, Marta Nawrocka kontynuowała swoje przesłanie również w mediach społecznościowych. Na swoim instagramowym profilu pierwsza dama opublikowała zdjęcia z podpisem:

Rok szkolny 2025/2026 czas start. Drodzy uczniowie, ruszajcie po wiedzę z odwagą i zapałem. Niech to będzie czas odkrywania świata! Powodzenia - napisała Marta Nawrocka

Fala komentarzy pod zdjęciem Marty Nawrockiej

Stylizacja pierwszej damy natychmiast wzbudziła zainteresowanie wśród internautów. W komentarzach na Instagramie pojawiły się liczne komplementy. Internauci zwracają uwagę na elegancką stylizację Marty Nawrockiej i piszą wprost, że jest najlepszą pierwszą damą.

Wyglądała pani wspaniałe. Stylizacja mistrzostwo

Mamy najlepszą parę prezydencką w historii Polski. Dziękuję!!! Pani Marto, ma Pani najlepszego męża a my najlepszego Prezydenta!! Dziś jestem DUMNA z bycia Polką

To musiało być duże przeżycie dla tych dzieci, spotkać Państwa na rozpoczęciu roku szkolnego

Reklama

Zobacz także: Monika Olejnik dosadnie podsumowała Karola Nawrockiego. Tej kwestii nie mogła przemilczeć