Na Gali Psierocińca pojawiło się wiele znanych postaci, ale to Doda bez wątpienia skradła całe show. Piosenkarka od lat znana ze swojego zaangażowania w pomoc zwierzętom, zachwyciła obecnych swoją wyjątkową stylizacją i mocnym przesłaniem. Wokalistka pojawiła się na wydarzeniu zorganizowanym na rzecz chorych i porzuconych psów. Na scenie nie tylko wyglądała olśniewająco, ale również skierowała do zgromadzonych i swoich fanów emocjonalny apel o wsparcie.

Doda zachwyca w czarnym kombinezonie

Doda na gali zaprezentowała się w dopasowanym czarnym kombinezonie o długości 3/4, który podkreślał jej sportową sylwetkę. Prosty fason i głęboki dekolt nadawały całości kobiecy, a zarazem minimalistyczny charakter. Stylizacja została uzupełniona o brązową marynarkę, klasyczne szpilki w odcieniu ciemnego brązu oraz delikatną biżuterię. Na twarzy artystki niemal przez cały wieczór gościł uśmiech, a całość stylizacji dopełniała jej pewność siebie i elegancja. Doda znów skradła show.

Doda i inne gwiazdy apelują o pomoc dla zwierząt

Podczas Gali Psierocińca zaprezentowano kalendarz „Muzyczne Klimaty”, w którym udział wzięli znani artyści, m.in. Muniek Staszczyk, Tatiana Okupnik oraz Margaret. Gwiazdy pozowały do zdjęć z podopiecznymi fundacji. Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie w całości przeznaczony na pomoc dla chorych i porzuconych psów.

Doda, jako jedna z głównych ambasadorek inicjatywy, nie poprzestała tylko na obecności. Za pośrednictwem Instagrama opublikowała apel, w którym wezwała fanów do realnego wsparcia:

Zamiast płacić patoinflu, żeby więcej pili, rozbierali się czy bili na streamingu wpłaćcie na blika 5,10 zł 505344666 lub kupcie kalendarz, w którym zobaczycie chore i umierające już niestety psy w ostatniej drodze ich życia. Życia, które było okrutne i bolesne. Ale dzięki Wam pożegnanie będzie godne. W kalendarzu są też inne gwiazdy. Zapraszamy do pomocy napisała na Instagramie Doda.

Na gali pojawili się również m.in. Adam Sztaba, Antek Smykiewicz i Muniek Staszczyk.

