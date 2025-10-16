Doda bryluje na gali Psierocińca i apeluje do swoich fanów. Mocne słowa artystki
Doda pojawiła się na Gali Psierocińca w czarnym, dopasowanym kombinezonie, który podkreślił jej figurę. Artystka nie tylko zachwyciła stylizacją, ale również poruszyła serca apelem o pomoc dla schorowanych psów. Zobacz, kto jeszcze pojawił się na gali, aby wesprzeć ukochanych pupili.
Na Gali Psierocińca pojawiło się wiele znanych postaci, ale to Doda bez wątpienia skradła całe show. Piosenkarka od lat znana ze swojego zaangażowania w pomoc zwierzętom, zachwyciła obecnych swoją wyjątkową stylizacją i mocnym przesłaniem. Wokalistka pojawiła się na wydarzeniu zorganizowanym na rzecz chorych i porzuconych psów. Na scenie nie tylko wyglądała olśniewająco, ale również skierowała do zgromadzonych i swoich fanów emocjonalny apel o wsparcie.
Doda zachwyca w czarnym kombinezonie
Doda na gali zaprezentowała się w dopasowanym czarnym kombinezonie o długości 3/4, który podkreślał jej sportową sylwetkę. Prosty fason i głęboki dekolt nadawały całości kobiecy, a zarazem minimalistyczny charakter. Stylizacja została uzupełniona o brązową marynarkę, klasyczne szpilki w odcieniu ciemnego brązu oraz delikatną biżuterię. Na twarzy artystki niemal przez cały wieczór gościł uśmiech, a całość stylizacji dopełniała jej pewność siebie i elegancja. Doda znów skradła show.
Doda i inne gwiazdy apelują o pomoc dla zwierząt
Podczas Gali Psierocińca zaprezentowano kalendarz „Muzyczne Klimaty”, w którym udział wzięli znani artyści, m.in. Muniek Staszczyk, Tatiana Okupnik oraz Margaret. Gwiazdy pozowały do zdjęć z podopiecznymi fundacji. Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie w całości przeznaczony na pomoc dla chorych i porzuconych psów.
Doda, jako jedna z głównych ambasadorek inicjatywy, nie poprzestała tylko na obecności. Za pośrednictwem Instagrama opublikowała apel, w którym wezwała fanów do realnego wsparcia:
Zamiast płacić patoinflu, żeby więcej pili, rozbierali się czy bili na streamingu wpłaćcie na blika 5,10 zł 505344666 lub kupcie kalendarz, w którym zobaczycie chore i umierające już niestety psy w ostatniej drodze ich życia. Życia, które było okrutne i bolesne. Ale dzięki Wam pożegnanie będzie godne. W kalendarzu są też inne gwiazdy. Zapraszamy do pomocy
Na gali pojawili się również m.in. Adam Sztaba, Antek Smykiewicz i Muniek Staszczyk.