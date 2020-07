Marta Manowska zdradziła szczegóły nowej edycji "Rolnik szuka żony"! Czego możemy spodziewać się już we wrześniu?

Już niedługo będziemy mogli śledzić 7. edycję "Rolnik szuka żony"! Nowi bohaterowie, wiele emocji i wzruszeń - to wszystko czeka nas już we wrześniu! Czego jeszcze możemy spodziewać się po nowej edycji programu? Marta Manowska oraz reżyser programu w rozmowie z "Pytanie na śniadanie" wyjawili kilka szczegółów na ten temat! Wiemy kto dostał rekordową liczbę listów! Sprawdźcie.

Nowa edycja programu "Rolnik szuka żony" z pewnością będzie wyjątkowa! Pandemia koronawirusa początkowo pokrzyżowała plany produkcji, ale na szczęście wszyscy wrócili już na plan, a prace nad nową edycją zostały wznowione. Jak wiadomo dzięki programowi kilka par jest w szczęśliwych związkach, niektórzy założyli już rodziny, np.: Ania i Grzegorz Bardowscy. Czy ta edycja programu okaże się dla kogoś równie szczęśliwa?

Na ten moment tożsamość uczestników jest jeszcze pilnie strzeżona - poznamy ich dokładnie dopiero we wrześniu. Jednak jak zdradziła Marta Manowska w rozmowie z "Pytanie na śniadanie", chociaż program będzie na antenie TVP gościł już po raz siódmy, to jednak możemy się spodziewać czegoś innego!

- Pracujemy siódmy raz i robimy de facto to samo można by tak powiedzieć. Nie. Robimy coś innego , z tym samym zaangażowaniem, żywiołowością - powiedziała Marta Manowska w rozmowie z "Pytanie na śniadanie"

Reporterka "PNŚ", która rozmawiała z Martą Manowską przyznała, że na planie panuje atmosfera tajemnicy. Akurat wtedy nagrywane były... randki uczestników! Co na to powiedziała Marta Manowska?

Z jednej strony my chcemy umożliwić im jak najwięcej czasu, żeby spędzili razem, ale to jest też z szacunku do nich samych, z szacunku do nas, z szacunku do widzów, bo gdyby wszystko było tak w otwarte karty, to nie byłoby tej tajemnicy.