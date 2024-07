Trudno w to uwierzyć! Przebojowa prowadząca program "Rolnik szuka żony" Marta Manowska jako dziecko była… cicha i nieśmiała. Co ją zmieniło? Jak to się stało, że zrobiła tak zawrotną karierę? O tym wszystkim opowiedziała w najnowszym numerze "Vivy!".

Studia w Hiszpanii sprawiły, że Marta dojrzała i odkryła swoje prawdziwe zainteresowania i charakter.

Zobacz także

Mimo, że w Hiszpanii czuła się świetnie, postanowiła wrócić do Polski.

Hiszpania pokazała mi, że można iść pod prąd. Dała mi luz i szersze spojrzenie na ludzi i siebie. Dowartościowałam się, gdy zobaczyłam, że można przyjechać do obcego miasta, obcego kraju i być zauważoną, poznać odpowiednich i ważnych ludzi i zmierzać do celu, nawet, kiedy jeszcze nie wiadomo, jaki on jest. (…) Wszystko tam było o wiele prostsze niż w Polsce. W pewnym momencie jednak zapragnęłam wrócić i zdać nowy egzamin u wybitnych aktorów, którzy próbowali mi pomóc dokopując się do mojego wnętrza. To bardzo trudna praca. Miałam momenty załamań, siedziałam płacząc, że się pomyliłam, że we mnie nie ma nic takiego, co myślałam, że jest. Jestem wrażliwa i to bardzo, ale wrażliwość nie oznacza, że taka osoba sobie w życiu nie poradzi. Za chwilę zrozumiałam więc, że niepotrzebnie mam do siebie pretensje, bo nie jestem monolitem, tylko składam się z kilku postaci i to walor, a nie wada. Szybko dostosowuję się do nowych warunków i chociaż przywykam do nich, znowu ruszam w drogę.