Marta Manowska pokazała, jak wygląda w bikini. Prowadząca wielki hit Telewizji Publicznej "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim fanom na Instagramie, jak wypoczywa na wakacjach. Okazuje się, że gwiazda wybrała się na urlop do Toskanii we Włoszech. Patrząc na zdjęcia Marty Manowskiej jesteśmy pewni, że podróż do malowniczej Toskanii jest bardzo udana.

Reklama

Wszystko tak jak ma byc Niebo niebieskie trawa zielona I najlepiej wypada w "filtrze" normal #czyli #raj #nofilter #tuskany #love #new #addiction #widok #z #balkonu - napisała pod jedną z fotek z wakacji (pisownia oryginalna).

Zobaczcie, jak na wakacjach wypoczywa Marta Manowska i jak prezentuje się w kostiumie kąpielowym. Ależ ona ma figurę! Tak szczupłej sylwetki może pozazdrościć jej niejedna modelka. Zgadzacie się z nami?

Zobacz także: Kuracja na zniszczone włosy: olej kokosowy

Zobacz także

Marta Manowska w bikini.

Instagram

Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" pojechała na wakacje.

Instagram

Reklama

Marta Manowska wypoczywa w Toskanii.