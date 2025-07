Ozzy Osbourne nie żyje - ta wiadomość obiegła świat 22 lipca 2025 roku. Legendarny muzyk i członek zespołu Black Sabbath odszedł w wieku 76 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina w oficjalnym oświadczeniu. Jak czytamy: „Z ogromnym smutkiem, którego nie sposób wyrazić słowami, informujemy, że nasz ukochany Ozzy Osbourne zmarł dziś rano”. Osbourne zmarł w otoczeniu najbliższych. Fani na całym świecie pogrążyli się w żałobie, żegnając jednego z najbardziej ikonicznych przedstawicieli muzyki rockowej i heavy metalu. Wśród nich jest również Marta Manowska.

Marta Manowska o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a

Marta Manowska poruszona wiadomością o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a, podzieliła się własnymi wspomnieniami związanymi z muzyką, którą tworzył. Nie ukrywa, że twórczość Black Sabbath towarzyszyła jej na początku przygody z muzyką:

Odszedł Książę Ciemności. Idol, legenda. Ktoś, kogo Istota muzyczna wykraczała poza wszystko, co kiedykolwiek słyszałam i czego doświadczyłam. Na tej muzyce się wychowałam. To pierwszy koncert, na który zabrał mnie tata, który nauczył mnie muzyki. Miałam 15 lat, Black Sabbath grali w Spodku.

Manowska doskonale pamięta to wydarzenie:

Ozzy wyszedł w czarnym płaszczu z karmazynowym podbiciem. Polewał ludzi wiadrami wody. Młody, gniewny, zdolny. Oni stworzyli wszystko, na czym bazuje muzyka. Nagłośnienie było takie, że dwa kolejne dni piszczało mi w uszach. Potem każdy koncert, trasę „The end” kiedy wyszliśmy z Tauron Areny i uderzył grzmot, jak ten z utworu „Black Sabbath” Ludzie stali oniemiali i patrzyli w niebo. Żegnali się. Dziś się żegnamy. Ale zostajesz z nami. Mamy muzykę. Dziękuję

Ostatni koncert Black Sabbath z udziałem „Księcia Ciemności”

Choć od lat zmagał się z poważną chorobą, Ozzy Osbourne po raz ostatni pojawił się na scenie 5 lipca 2025 roku. Miejsce koncertu nie było przypadkowe – był to stadion Villa Park w Birmingham, rodzinne miasto muzyka w środkowej Anglii. To właśnie tam odbył się finałowy koncert zespołu Black Sabbath, w którym Osbourne po raz ostatni wystąpił publicznie. Koncert zgromadził tłumy fanów, którzy mieli okazję po raz ostatni usłyszeć „Księcia Ciemności” na żywo. Dzień przed śmiercią, 21 lipca, Ozzy opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z tego wydarzenia, które dziś stanowi jedno z ostatnich pamiątkowych ujęć z jego życia.

Od dłuższego czasu Ozzy Osbourne zmagał się z chorobą Parkinsona. To właśnie to schorzenie znacząco wpłynęło na jego stan zdrowia i sprawność fizyczną. Mimo tego, muzyk nie rezygnował z kontaktu z fanami i sceną. Ostatni koncert był dla niego emocjonalnym przeżyciem - zarówno z uwagi na ogromną pasję do muzyki, jak i świadomość zbliżającego się końca pewnego etapu. Mimo osłabienia fizycznego, Sharon Osbourne w rozmowie z "The Sun" podkreśliła, że głos Ozzy'ego pozostał w doskonałej formie. „Jego głos jest w tak samo dobrej formie, jak zawsze. Powrót na scenę niesamowicie go cieszy. Ma do tego bardzo emocjonalne podejście”. Wówczas jeszcze nikt nie spodziewał się, że to będzie ostatni raz, kiedy będą mogli go usłyszeć.

Ostatnie zdjęcie Ozzy'iego Osbourne'a

Dzień przed śmiercią, 21 lipca, Ozzy Osbourne opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z koncertu na stadionie Villa Park. Fotografia z wydarzenia stała się symbolicznym pożegnaniem z fanami, którzy do końca wierzyli, że mimo choroby muzyk powróci jeszcze na scenę. 22 lipca 2025 roku Sharon Osbourne i najbliżsi artysty przekazali mediom poruszające oświadczenie o jego śmierci. Choć nie ujawniono dokładnego miejsca, w którym zmarł Ozzy, wiadomo, że odszedł w otoczeniu rodziny.

Śmierć Ozzy'ego Osbourne'a kończy pewną erę w historii muzyki. Fani wspominają jego charyzmę, energię sceniczną i niepowtarzalny styl. Jego ostatni koncert w Birmingham stał się nie tylko finałem kariery, ale również emocjonalnym pożegnaniem z całym pokoleniem słuchaczy.

