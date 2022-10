Marta Manowska po zdobyciu ważnej nagrody zdobyła się na szlachetny gest! 

Marta Manowska przeżywa trudne chwile. Prowadząca takie telewizyjne hity jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości" opublikowała w sieci poruszający wpis w którym żegna bliską jej osobę. Marta Manowska pokazała na Instagramie zdjęcie małej dziewczynki, która biegnie przez szpitalny korytarz. Niestety, okazuje się, że dziewczynka nie żyje. Pożegnanie, które opublikowała Marta Manowska porusza do łez... Marta Manowska żegna bliską osobę Marta Manowska jest jedną z gwiazd, które wspierają Fundację Herosi - pomagającą dziecom z chorobami nowotworowymi. Gwiazda TVP już nieraz pokazywała swoim fanom zdjęcia z wizyt w szpitalach, gdzie wspierała małych pacjentów. Niestety, teraz Marta Manowska poinformowała o śmierci małej Małgosi... Ten Anioł dzisiaj od nas odszedł. Małgosiu! Kochanie! Nie zapomnę nigdy Twojej radości, uśmiechu, wielkiej siły! Jak łapałaś mnie od razu za rękę i bach na kolana. Nasz taniec był najpiękniejszym co mnie „tam” spotkało. Śmiałaś się na głos i wirowałyśmy jak szalone. . . - napisała Marta Manowska. W dalszej części wpisu gwiazda TVP nawiązała do choroby dziewczynki i wspomina ich ostatnie spotkanie. Nie jestem w stanie zrozumieć cierpień, które musiałaś znieść. Nie umiem zrozumieć uśmiechu, którym mimo bólu nas wszystkich obdarzałaś. Dziękuję Ci Aniołku za każdą spędzoną z Tobą chwilę. To lekcja życia. Dziś nie dociera do nas wszystkich, że to ostatnie spotkanie było naprawdę ostatnim . Księżniczko nasza Kochana. Panuj im tam teraz wysoko. Teraz do nich się uśmiechaj. Aniele, jesteś wśród swoich. Zobaczcie cały wpis Marty Manowskiej! Bliskim dziewczynki składamy szczere kondolencje. Zobacz także: Ruszyła siódma edycja "Rolnik szuka...