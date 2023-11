Marta Manowska należy do niewielkiego grona gwiazd, które ukrywają swoje życie prywatne. Choć od dawna już mówi się, że prowadząca show "Rolnik szuka żony" jest szczęśliwie zakochana, to ona sama nie chce o tym mówić. Tym razem jednak dodała na Instagramie tajemniczy wpis, w którym wspomina o dziecku! Czyżby w ten sposób chciała nam coś zdradzić? Zobaczcie poniżej, co napisała Marta Manowska!

Marta Manowska pisze o dziecku

Nie jest żadną tajemnicą, że Marta Manowska jest bardzo zapracowana. Obecnie można ją spotkać na planie kolejnej edycji "Rolnik szuka żony". W jej najnowszym wpisie pojawiła się jednak mowa o dziecku! Czyżby Marta chciała zrobić sobie przerwę na macierzyństwo? Nie do końca! W ten sposób Marta Manowska określiła swój kolejny projekt zawodowy.

Kolejny dzień nowego. Za to, co wydarzyło się dziś na planie czuję bezwzględną wdzięczność. Za to, że mogę poznawać ludzi z taką historią i takim doświadczeniem i bagażem życiowym! To była jedna z najważniejszych rozmów w moim życiu zawodowym! Ale czyściłam tez piec piekarski???? To wszystko w moim nowym dziecku! Już nie mogę się doczekać aż będę mogła Wam zdradzić na co czekać będziemy z wypiekami na twarzy! Obiecuję - napisała Marta Manowska.

Nie wiadomo, czy nowym dzieckiem jest nowa edycja "Rolnik szuka żony", czy może jednak całkiem inny program. Jak myślicie?

Marta Manowska szykuje nowy projekt?

Marta Manowska niechętnie mówi o życiu prywatnym