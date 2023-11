1 z 6

Mogła na stałe mieszkać za granicą, ale wolała wrócić do Polski. Nam Marta Manowska mówi, za co kocha nasz kraj, co jej się najbardziej podoba na wsi i jak została kaszubską gburką.

Spotykamy się przed restauracją w centrum Warszawy. Marta Manowska (34 l.) wita się ze mną serdecznie i mówi: „Zobacz, jaki piękny jesienny dzień”. Jest uśmiechnięta, pełna energii i radości życia. Od pięciu sezonów prowadzi najchętniej oglądany obecnie w Polsce program – „Rolnik szuka żony”. Nam opowiada o polskiej wsi i swoich marzeniach.

Ten wywiad ukaże się tuż przed 11 listopada, kiedy będziemy świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego na początek zapytam: czy czujesz się patriotką?

– Tak, bo zawsze chciałam żyć w Polsce. Kiedyś przez rok mieszkałam w Hiszpanii i było mi tam dobrze. Pojawiała się nawet pokusa, by tam zostać lub chociaż dokończyć studia, a jednak wróciłam.

Dlaczego?

– Dlatego, że uwielbiam naszą waleczność, idealizm, otwartość, romantyzm. Niektórzy mówią, że Polacy są smętni, ciągle narzekają, ale ja uważam, że my mamy ogromne pokłady radości. Jest we mnie też wielka miłość do mojej małej ojczyzny, czyli Śląska, bo tam się urodziłam. Szczególnie kocham też Warszawę, w której mieszkam, i Hel, bez którego dziś nie wyobrażam sobie wakacji.

A za co kochasz Śląsk?

– Urodziłam się tam i mieszkałam przez 25 lat! Uwielbiam to miejsce za szczerość i niezłomność mieszkających tam ludzi, za górnictwo, za naszo ślonsko godkę, za Kalibra i Paktofonikę, za trzepaki na podwórkach, za kominy, za węgiel, za czerń. Za to, jaka jestem.

Tęsknisz za tym regionem?

– Tęsknię nawet za tym pejzażem z kominami. Dziś mam mieszkanie blisko elektrociepłowni na Siekierkach i lubię na nią patrzeć. Co ciekawe, 11 listopada tego roku minie równo dziewięć lat od chwili, gdy zamieszkałam w Warszawie. To było tuż po tym, jak nie dostałam się do szkoły teatralnej. We wrześniu podjęłam decyzję o przeprowadzce, potem spakowałam plecak, a w Święto Niepodległości wsiadłam do samochodu i przyjechałam do stolicy. Zaparkowałam przy pubie Zielona Gęś, wypiłam tam piwo i poszłam do mieszkania, którego wcześniej nawet nie widziałam, niedaleko Pola Mokotowskiego. Zamierzam w tym roku wypić za tę decyzję lampkę szampana, bo wydaje mi się, że całkiem nieźle mi się to życie poukładało.

