Już w przyszłym roku czeka na nas kolejne wydarzenia związane z Joanną Krupą, jej ślub. Modelka powie sakramentalne "tak" Romainemu Zago. Nie zrobi tego jednak ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Polsce. Joasia na miejsce ceremonii ślubu wybrała bowiem Włochy.



Ze względu na kontrakty, nagrania programów i loty między Los Angeles a Warszawą, Joanna nie ma czasu by móc zająć się organizacją wesela. Dlatego zadanie w swoje ręce przejęła młodsza siostra, Marta Krupa, która po zakończeniu przygód z tanecznym show wyjątkowo musi się nudzić.



Marta odwiedziła już Rzym, a także kurort Positano, gdzie degustowała tamtejszych specjałów. Tylko po to, aby Joanna w swoim wyjątkowym dniu czuła się jak księżniczka.



- Chcę, by moja siostra miała ślub jak marzenie, prawdziwie bajeczny - powiedziała Marta w rozmowie z "Super Expressem".



Cóż... Joanno, gratulujemy takiej siostry!



