Najstarsza córka Marty Kaczyńskiej kilka lat temu zdecydowała się rozpocząć studia w Korei Południowej i od tamtej pory mieszka w Seulu. Ewa Dubieniecka nie ukrywa, że nie zamierza wrócić do rodzinnego kraju, co jest dużym powodem do zmartwień dla jej mamy. Gwiazda otwarcie mówi o tym, że mimo dumy z wyborów córki, mocno za nią tęskni.

Córka Marty Kaczyńskiej studiuje za granicą

Marta Kaczyńska nie miała jak dotąd szczęścia w miłości. Choć dziś tworzy stabilny związek ze swoim trzecim mężem i wspólnie wychowują syna, jej wcześniejsze relacje nie były tak trwałe. Pierwszy ślub wzięła jeszcze jako studentka, lecz małżeństwo to szybko się rozpadło. Z drugim partnerem doczekała się dwóch córek, Ewy i Martyny, jednak i ta relacja nie przetrwała próby czasu.

Dziś to właśnie najstarsza córka Marty Kaczyńskiej budzi największe zainteresowanie. Ewa Dubieniecka kilka lat temu wybrała życie za granicą i wyjechała na studia do Korei Południowej. Teraz mama 22-latki zdradziła, jak naprawdę wygląda życie jej córki. Czy planuje powrót do Polski?

Marta Kaczyńska przerwała milczenie ws. córki

Ewa Dubieniecka od kilku lat mieszka w Seulu, gdzie wyjechała na studia i szybko odnalazła się w zupełnie nowej rzeczywistości. Jak ujawniła Marta Kaczyńska w rozmowie z magazynem "Na żywo", 22-latka nie tylko zakochała się w azjatyckiej kulturze, ale również w pewnym chłopaku, z którym tworzy szczęśliwy związek. Według jej relacji uczucie jest odwzajemnione, a Ewa coraz poważniej myśli o tym, by związać swoją przyszłość z Azją także po zakończeniu studiów.

Choć Marta przyznaje, że tęskni za córką i wolałaby mieć ją bliżej, akceptuje jej decyzje i wspiera w budowaniu samodzielnego życia. Rozumie, że Ewa chce podążać własną drogą, a jej związek dodatkowo umacnia decyzję o pozostaniu za granicą.

Zobacz także: