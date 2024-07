O kryzysie w małżeństwie Marty Kaczyńskiej i Marcina Dubienieckiego mówiło się już od wielu miesięcy. Para wprawdzie nie komentowała tych doniesień, ale media publikowały kolejne zdjęcia Marty bez towarzystwa męża czy te z samotnych wakacji i wydawało się, że to już koniec wielkiej miłości. Przypomnijmy: Kaczyńska w bikini na wakacjach bez męża. Kryzys w ich związku?

Reklama

W pewnym momencie sprawa nieco ucichła, a sam Dubieniecki kokietował nawet media mówiąc głośno o potencjalnych planach... powiększenia rodziny z Martą. Słowa te jednak nie mają pokrycia z rzeczywistością. Jak donosi "Show", Marcin Dubieniecki wniósł 31 grudnia pozew o rozwód do gdańskiego sądu. Tygodnik dodaje, że w ciągu kolejnych siedmiu dni miał on jeszcze dołączyć brakującego dokumenty, ale póki co tego nie zrobił. Dla obu stron rozwód ma być tylko formalnością, bowiem małżonkowie już od dawna nie żyją razem.



Znajomi pary mówią, że decyzję o rozstaniu małżonkowie podjęli już wiele miesięcy temu. W październiku 2012 roku Marta przeprowadziła się razem z córki do świeżo wyremontowanego mieszkania w Sopocie, które odziedziczyła po zmarłych rodzicach. Jej mąż zamieszkał w stolicy, tłumacząc to działalnością zawodową - czytamy w "Show".

Dwutygodnik próbował skontaktować się z Kaczyńską, ale odmówiła komentarza na temat rozwodu.

Zobacz: Marta Kaczyńska pokazała prywatne zdjęcia rodziców

Zobacz także

Reklama

Marta Kaczyńska w domu swoich rodziców w sesji dla "Vivy!":