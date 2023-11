1 z 5

To dopiero informacja! Marta Kaczyńska po raz trzeci wychodzi za mąż! Jak donosi gazeta "Fakt" Kaczyńska weźmie ślub z biznesmen Piotrem Zielińskim, z którym od kilku miesięcy jest w związku. Ma to być skromna i... "jednostronna" uroczystość. Co więcej, Kaczyńska jest ponoć w trzeciej ciąży - podaje "Fakt" - a więc szybki ślub być może jest podyktowany odmiennym stanem Marty. Pudelek.pl dodaje, że córka zmarłej tragicznie pary prezydenckiej urodzi w sierpniu trzecią córkę! Sama zainteresowana nie potwierdza jednak tej informacji!

Ma termin porodu na połowę sierpnia. Bardzo chciałaby mieć syna, o czym mówiła w wywiadach, ale USG wskazuje na dziewczynkę. Marta dostała również unieważnienie ślubu kościelnego w kilka miesięcy i planuje powtórnie wziąć ślub kościelny, jeszcze przed rozwiązaniem, również ze względu na wuja i wyborców PIS - mówi źródło Pudelek.pl.

Pamiętacie wszystkie związki Marty Kaczyńskiej? Co oznacza ślub jednostronny? Kim jest jej nowy partner? Sprawdźcie w naszej galerii!

