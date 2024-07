„Liczę na to, że to będzie piękne święto młodych” - apelował prezydent Andrzej Duda do uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie. Marsz zorganizowany przez środowiska narodowe przeszedł przez ulice Warszawy. Wystartował z ronda Dmowskiego w kierunku Stadionu Narodowego przez most Poniatowskiego. Na błoniach stadionu po przemówieniach liderów narodowców rozpoczął się koncert. Organizatorzy szacują, że w marszu wzięło udział 25-35 tys. osób, a na błonia przyszło nawet 100 tys. Do tej pory obyło się bez zamieszek. Zniszczono jedynie pomnik w Parku Skaryszewskim w okolicy stadnionu i zbito szybę w samochodzie TVP. W 2014 roku w Warszawie podczas Marszu Niepodległości doszło do zamieszek, bójek i dewastacji. Zatrzymano wtedy 276 osób, a 75 zostało rannych. Wygląda na to, że w tym roku uczestnicy marszu wzięli sobie do serca słowa prezydenta Dudy... Było spokojniej.

Polska dla Polaków, Polacy dla Polski - takie było hasło tegorocznego marszu. Nawiązywało do kryrysu emigracyjnego w Europie.

Ruszyli. Warszawo, trzymaj się.

Oprócz krzyków, narodowych haseł, odpalania rac i gwizdów, podczas przemarszu przez most Poniatowskiego nie działo się nic niepokojącego. Pojawili się co prawda zamaskowani uczestnicy, ale nie wzniecili zamieszek. Szymonowi Majewskiemu chyba nie bardzo przydadło do gustu takie świętowanie odzyskania niepodległości, bo zamieścił na swoim FB wymowny wpis:

Lubię to Święto. Moim marzeniem jest jednak, by tego dnia widzieć wieńce ale nie słuchać wiązanek.

Jarosław Kuźniar też dorzucił swoje trzy grosze, zamieszczając kontrowersyjne zdjęcie na FB z komentarzem.

Obchody Święta Niepodległości w Warszawie

11 listopada 2015 roku to 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to upamiętnienie dnia, w którym Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. W całym kraju odbywały się uroczystości upamiętniające tę datę. Największe w stolicy. Główne oficjalne obchody odbyły się w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Oprócz tego był też Bieg Niepodległości organizowany od 1989 roku w Warszawie, a także Marsz Niepodległości.

Policja pod Stadionem Narodowym

