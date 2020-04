Marlena z "Rolnik szuka żony" przechodzi bardzo trudny czas. 17 marca przekazała druzgocącą informację o śmierci ukochanej mamy. Pani Stanisława od dwóch lat zmagała się z rakiem. Niestety, nie udało jej się wygrać z chorobą.

Marlenie pozostały piękne wspomnienia i właśnie jednym z nich postanowiła podzielić się na swoim Instagramie. Pamiętając o tym, czego nauczyła ją mama, i jak wielkim wsparciem dla niej była, zdecydowała się na piękny gest.

Ten wpis chwyta za serce...

Marlena z "Rolnik szuka żony" niedawno poinformowała o śmierci ukochanej mamy. Pani Stanisława osierociła piątkę dzieci.

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" jeszcze w trakcie choroby mamy starała się robić wszystko aby ją odciążyć. Na jednej z grup poświęconych Marlenie napisano:

Dziewczyna wychowuje się w wielodzietnej rodzinie. Ma 4 rodzeństwa. Jej mama jest ciężko chora na raka, a Marlena pracuje m.in. na jej chemioterapię. Dojeżdża ponad 100 km do Warszawy, by pracować przez 2 dni w restauracji od rana do nocy, śpiąc w międzyczasie 3-4 godziny, by po 2 dniach tego maratonu wrócić do domu na chwilę odpoczynku