Mama Marleny z "Rolnik szuka żony" nie żyje. Przegrała walkę z chorobą 

Nie żyje mama Marleny z szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Tragiczna informacja o śmierci kobiety pojawiła się w sieci. Mama uczestniczki od ponad dwóch lat zmagała się z chorobą nowotworową. Marlena robiła wszystko, aby odciążyć mamę nie tylko finansowo, ale również pomóc w wychowywaniu licznego rodzeństwa. Niestety, nie udało się wygrać z okrutną chorobą...

Udział Marleny w "Rolnik szuka żony" wywołał sporo emocji pośród fanów show. Okazało się jednak, że życie nie oszczędza młodej kandydatki do serca Seweryna. Mama Marleny od ponad dwóch lata chorowała na raka szyjki macicy.

Niestety, mamie Marleny nie udało się wygrać z okrutną chorobą. O jej śmierci poinformowała w rozdzierającym serce wpisie:

Całej rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Mama Marleny osierociła piątkę dzieci. Pierwsze informacje o dramatycznej sytuacji rodzinnej Marleny pojawiły się na jednej z grup poświęconych uczestniczce, jeszcze podczas emisji szóstej edycji "Rolnik szuka żony":

Dziewczyna wychowuje się w wielodzietnej rodzinie. Ma 4 rodzeństwa. Jej mama jest ciężko chora na raka, a Marlena pracuje m.in. na jej chemioterapię. Dojeżdża ponad 100 km do Warszawy, by pracować przez 2 dni w restauracji od rana do nocy, śpiąc w międzyczasie 3-4 godziny, by po 2 dniach tego maratonu wrócić do domu na chwilę odpoczynku - napisali administratorzy grupy.