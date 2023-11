Marlena i Seweryn będą razem? To właśnie z 22-letnią kandydatką rolnik stworzy szczęśliwy związek? Te pytania już od kilku tygodni zadają sobie fani programu "Rolnik szuka żony". Seweryn po pierwszym spotkaniu z Marleną nie ukrywał, że dziewczyna zrobiła na nim ogromne wrażenie. Wydaje się, że to właśnie ona jest faworytką jednego z najsympatyczniejszych uczestników 6. edycji "Rolnika".

W ostatnim odcinku show kandydatki przyjechały do domów rolników, więc dopiero za kilka tygodni dowiemy się, z kim będą chcieli związać się uczestnicy. Niestety, już teraz możemy domyślać się, że Seweryn i Marlena jednak nie będą razem... Skąd takie podejrzenia?

Seweryn i Marlena z "Rolnika" nie będą razem?

Do tej pory wydawało się, że to właśnie Marlena będzie kobietą, z którą Seweryn stworzy szczęśliwy związek. 22-latka wyznaje tradycyjne wartości, marzy o dużej rodzinie, a w jednym z ostatnich odcinków programu przyznała, że chce mieć nawet piątkę dzieci. Widzowie i pozostałe uczestniczki show szybko zauważyli, że Marlena jest faworytką Seweryna. Ale czy będą razem?

Patrząc na profil Marleny na Facebooku można wywnioskować, że jednak nie... Okazuje się bowiem, że na swoim profilu na Facebooku oznaczyła, że jest "wolna", czyli nie jest obecnie w żadnym związku.

Czy to oznacza, że Marlena i Seweryn nie będą razem? A może po prostu kandydatka rolnika nie zmieniła ustawień na swoim profilu na portalu społecznościowym, by nie zdradzić tajemnicy? Tego dowiemy się dopiero za kilka tygodni. My już nie możemy doczekać się odcinka, w którym okaże się, kogo wybierze Seweryn!

Kibicujecie Marlenie i Sewerynowi? A może wolicie, żeby rolnik związał się z inną kandydatką? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Marlena i Seweryn jednak nie będą razem?

Kogo wybierze rolnik?

