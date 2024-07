Mariola Bojarska-Ferenc zdradziła jak zamierza spędzić swoje urodziny. Okazuje się, że tym razem ma szansę odpocząć od męża - bo to on sprezentował jej daleki wyjazd, ale... bez niego!

Wyjeżdżam na takie kobiece wakacje do Miami. I po raz pierwszy spędzę swoje urodziny bez mojego małżonka! - wyznała Mariola Bojarska-Ferenc w rozmowie z Party.pl. - Ale tak naprawdę to jest prezent od mojego męża, on chciałby żebym trochę odpoczęła, poopalała się - dodała trenerka.