Marina w kurtce Off-White za 6 tys. zł! Żona Wojtka Szczęsnego pokochała hitowe oversizowe puchówki

Marina w ostatnim czasie pokochała efektowne streetwearowe stylizacje. Gwiazda nawet na co dzień wybiera luksusowe ubrania, które często kosztują zawrotne kwoty. Co więcej wokalistka uwielbia bawić się modą i często odważnie łączy najgorętsze trendy. Ostatnio Marina została przyłapana przez paparazzi w Warszawie i ponownie zaskoczyła swoim zestawem. Oczywiście największą uwagę wzbudza żółta puchówka, a raczej jej cena! Kurtka popularnej ostatnio marki Off-White kosztuje uwaga... ponad 6 tys. zł.

Marina pokochała dresy i oversizowe puchówki

Marina w ostatnim czasie ceni sobie wygodę. Jej codzienne zestawy składają się z wygodnych dresów, sneakersów, puchówek i czapek z daszkiem. Taki streetwearowy look gwiazda wprost pokochała, ale mając tak doskonałą figurę nie musi obawiać się, że oversizowe stylizacje optycznie dodadzą jej kilogramów.

Tym razem uwagę zwraca kurtka gwiazdy! Marina zdecydowała się na pikowaną kurtkę puchową marki Off-White za 6,5 tys. zł. Żółta puchówka jest ozdobiona charakterystycznymi nadrukami z logo w kolorze czarno-czerwonym. Do tego założyła sneakersy Balenciaga na grubej podeszwie. Ultra droga, ale i efektowana stylizacja. Tylko spójrzcie!

Zobacz także: Joanna Opozda przyjaźni się z Mariną... Co myśli o jej nowym singlu? A o jej stylu?

Marina do całości dopasowała czapkę z daszkiem. Jej cena to ok. 300 zł. Najprawdopodobniej pożyczyła ją od Wojtka Szczęsnego ;-).